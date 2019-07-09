“Любопытно, когда Шор напишет донос против самого Плахотнюка?”, – Цырдя

2) Лишил страну единственного аэропорта, выкачав за 4 года около 80 млн евро!

3) Вывел из страны $3 млрд посредством 77 компаний… и апогей цинизма – заставил граждан платить в течение 25 лет за это! Это бросило страну в глубочайший экономический кризис и в нищету!

4) Ликвидировал и обанкротил 3 банка страны – ВЕМ, Unibank, Banca Socială, лишив сотни и тысячи людей работы…

5) Его магазины duty-free были освобождены от уплаты НДС, лишив бюджет, а, значит, пенсионеров и инвалидов миллионов долларов!

6) 8 апреля 2015 года ДПМ разрешила Шору открыть магазины duty-free в Приднестровье, где расцвела контрабанда!

7) Организовал незаконную съемку интимных сцен с Владом Филатом, предложив ему свой дом в Кишиневе.

8) Написал доносы на всех своих бизнес-партнеров – Филата, Платона, Лучинского… отмазав при этом Плахотнюка!

9) Митинговал в Оргееве против задержанного “по беспределу” Георге Петика, обвиняя его, по команде ДПМ, в изнасиловании несовершеннолетней! Потом оказалось, что “несовершеннолетней” – за 30 лет, что она после доноса приобрела квартиру в Кишиневе.

10) Пытался дискредитировать Майю Санду, написал донос в ГП на Игоря Додона в июне 2019 года, чтобы отдать всю власть демократам!

11) В июне молниеносно продал всю свою собственность и активы в Молдове… и увез награбленное в Израиль, предав всех, кто за него голосовал! Оргеев сейчас в долгах, как в шелках.

P.S. Любопытно: а когда Шор напишет донос против самого Плахотнюка?