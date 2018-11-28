Любой каприз за деньги народа: Счетная палата решила обзавестись новенькими Iphone “для работы”

Пять телефонов последнего поколения – именно это необходимо государственному учреждению для хорошей работы. По крайней мере, так утверждает руководство Счетной палаты, которое намерено приобрести 5 телефонов модели Apple Iphone X размером 256 GB.

В онлайн-магазинах страны стоимость одного такого телефона составляет от 18999 до 29105 леев. На покупку 5 телефонов Счетная палата предусмотрела 96 тысяч леев, то есть, 19200 леев за штуку. Процедура публичной закупки была запущена 26 ноября и проходит в большой спешке: на разъяснение был выделен всего один день, а на подачу предложений – два, пишет ager.md.

Примечательно, что покупка дорогостоящих телефонов стала для Счетной палаты уже традицией. Так, в конце октября этого же года учреждение уже приобрело смартфон Samsung GALAXYNOTE 9 стоимостью 17440 леев. В аукционе приняли участие только 2 компании, а цена осталась неизменной после трех раундов торгов.