Любителям сладкого: в центре столицы проходит ярмарка мёда

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30 пчеловодов со всей страны представили свою продукцию на ярмарке, организованной в сквере Кафедрального собора в центре столицы. Ярмарка будет работать до 18 августа.

Мероприятие приурочено ко Дню пчеловода, который отмечается 19 августа, передаёт moldpres.md. По словам председателя Национальной ассоциации пчеловодов Республики Молдова Иона Максим, в этом году, по прогнозам пчеловодов, будет произведено около шести тысяч тонн продукции. При этом цена мёда останется примерно на том же уровне, за исключением мёда акации, который несколько подорожает из-за сниженного производства.