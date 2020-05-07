Лёгкая добыча: злоумышленник украл оставленный без присмотра велосипед (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Центр задержали 28-летнего мужчину за кражу велосипеда. Инцидент произошёл 30 апреля.

В полицию обратилась 35-летняя женщина и сообщила, что оставила велосипед на несколько минут перед магазином, а когда вышла – транспорта не было. Ущерб, причинённый пострадавшей, составил 3 500 леев.

Впоследствии подозреваемый был опознан и задержан. Мужчина признал свою вину и сообщил, что украл велосипед, чтобы перепродать. Транспортное средство нашли в доме задержанного, его вернут владелице.

Нарушителю грозит штраф в размере до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.

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