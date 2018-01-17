Лянкэ решили наделить личным персоналом

В связи с назначением Юрия Лянкэ на должность вице-премьера, ответственного за европейскую интеграцию страны, сегодня, 17 января, правительство приняло решение наделить его собственным кабинетом.

В него, помимо самого Лянкэ, войдут советники, секретари и другой персонал. Таким образом, численность сотрудников Государственной канцелярии вырастет на 4 человека. По этой причине будет пересмотрен государственный бюджет, в котором выделят необходимые деньги на оплату труда новым служащим.

Напомним, что причастного к краже миллиарда евро Юрия Лянкэ в правительство вернули демократы.