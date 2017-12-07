Лянкэ может вновь возглавить МИД РМ

Председатель Народной европейской партии Молдовы и по совместительству вице-председатель парламента Юрий Лянкэ может вновь возглавить Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы. Об этом вчера в рамках программы на частном телеканале заявил почетный председатель ДПМ Дмитрий Дьяков.

— Обсуждаются изменения в структуру и состав правительства. Мы хотим освежить силы в исполнительном органе. Не обсуждались конкретно кандидатуры, но не исключено, что мы увидим в правительстве Юрия Лянкэ. У него богатый опыт в этой области, — сказал он.

Дьяков уточнил, что достоверно об этом станет известно 19-20 декабря, когда ДПМ объявит об изменениях в составе правительства.