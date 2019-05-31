Ливни и град: метеорологи объявили новый “жёлтый код”

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Метеорологи объявили об очередном “жёлтом коде” метеоопасности в связи с проливными дождями и градом. Предупреждение вступает в силу сегодня в 16:00 и истекает в полночь.

В течение указанного периода возможны грозы, пишет publika.md. В некоторых районах ожидается град и сильный ветер – до 50-70 км/ч.

Гражданам настоятельно рекомендуют не находиться рядом с деревьями или вблизи оборванных проводов, упавших на землю. Также водителей просят внимательнее относиться к выбору места для парковки автомобилей.