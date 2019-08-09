Ливень затопил подземный переход в центре Кишинёва (ВИДЕО)

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Наводнение случилось в подземном переходе на пересечении бульвара Штефана чел Маре и улицы Измаильской.

Как свидетельствует видео, снятое на месте происшествия, вода в переходе доходит людям до щиколоток. Выбраться сухими на поверхность шансов нет ни у кого. Местами вода проникла в помещения магазинов.

Напомним, что синоптики объявили сегодня «жёлтый код» метеоопасности. В течение дня сохранится неустойчивый характер погоды. Во второй половине дня ожидаются местами сильные ливни (15-20 л/м²), с градом и шквалистым ветром с порывами до 50-65 км/ч.

Видео: Chishinau.fail