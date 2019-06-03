Ливень в Кишиневе: многие троллейбусы застряли в воде, а некоторые не доехали до пункта назначения

Ливень в Кишиневе: многие троллейбусы застряли в воде, а некоторые не доехали до пункта назначения

С 05.00 до 06.30 троллейбусы, обычно циркулирующие по улицам Мунчешть, Узинелор и площади Дмитрия Кантемира, были вынуждены изменить свои маршруты из-за того, что эти улицы были затоплены дождем. Информация была представлена на оперативном заседании примэрии главой Управления электротранспорта Дорином Черным. 

По его словам, в этот промежуток времени на улице Мунчешть оказались заблокированными 5 троллейбусов. Еще 4 троллейбуса застряли на улице Узинелор, а 7  – на Буюканах. Кроме того, некоторые троллейбусы в этом секторе не смогли доехать до пункта назначения.

В то же время ранним утром, по словам Черного, линии электропередачи на улице Митрополит Дософтей оказались обесточенными на 20 минут из-за того, что в них попала молния.

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