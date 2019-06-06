Ливень в Каушанах нанёс ощутимый ущерб: затоплены подвалы жилых домов, Дома культуры и Районного архива (ФОТО)

Ливень в Каушанах нанёс ощутимый ущерб: затоплены подвалы жилых домов, Дома культуры и Районного архива (ФОТО)

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), сегодня, 6 июня, во многих населённых пунктах страны прошли сильные ливневые дожди, в некоторых сёлах осадки нанесли серьёзный ущерб.

Согласно информации, полученной от территориальных подразделений ГИЧС, сильный ливень был зарегистрирован в населённых пунктах Фырлэдень, Тэтэтарь, Кырнэцень, Хаджимус и Урсоая Каушанского района. Там были затоплены дороги на склонах и большое количество частных садов. В результате проливных дождей помощь спасателей понадобилась в городе Каушаны, где экипажи сотрудников ГИЧС откачали воду в подвалах и дворах ряда жилых домов, расположенных на улицах Штефан чел Маре, Михай Еминеску и Дмитрий Кантемир. Кроме этого, спасатели остановили поток воды, который затопил подвалы Дома Культуры и Районного архива.

ГИЧС продолжает следить за ситуацией, а Комиссии по чрезвычайным ситуациям оценят сумму зарегистрированного ущерба.

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