LIVE! Заседание Парламента РМ (ВИДЕО)

LIVE! Заседание Парламента РМ (ВИДЕО)

Депутаты молдавского парламента соберутся сегодня, 17 октября, на пленарное заседание. Оно начнется в 09.00. 

В повестку дня включен отчет Следственной комиссии по выяснению всех обстоятельств хищения из банковской системы Республики Молдова. Кроме того, депутаты рассмотрят проект Постановления о внесении изменений в ст. 2 Постановления парламента №48/2019 о создании Следственной комиссии по выяснению фактических и правовых обстоятельств попытки государственного переворота, предпринятой Демократической партией Молдовы посредством  Конституционного суда и Генеральной прокуратуры.

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