LIVE! Заседание Парламента Республики Молдова (ВИДЕО)

LIVE! Заседание Парламента Республики Молдова (ВИДЕО)

Депутаты молдавского парламента собираются сегодня на очередное заседание. 

Оно начнется в 11.00. В повестку заседания включены 10 вопросов. Депутатам предстоит утвердить заявления об отставке экс-председателя ЦИК Алины Руссу, бывшего секретаря Центральной избирательной комиссии Родики Чуботару и одного из членов комиссии, Юрия Чокана. Также будут рассмотрены заявление об отставке одного из судей Высшей судебной палаты Валериу Доага и проект решения об отстранении Анатолия Загородного от должности директора Национального агентства по разрешению споров.

В повестку дня также включены несколько законопроектов о внесении поправок в уже действующие законы, а также об изменении номинального состава некоторых постоянных парламентских комиссий.

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