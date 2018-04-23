В Кишиневе сносят ДК Профсоюзов на улице Киев (ФОТО, ВИДЕО)

В Кишиневе сносят ДК Профсоюзов на улице Киев (ФОТО, ВИДЕО)

На месте находится мунсоветник от Партии социалистов Александр Одинцов.

Он рассказал, что руководство примэрии все-таки разрешили снос данного здания, и теперь здесь собираются строить гипермаркет. Одинцов заявляет о множестве нарушений, которые сопровождают данный проект.

– Слушания по данному вопросу были проведены “для галочки”, жителей района о них не известили, и они были лишены возможности решать судьбу своего района, – заявил Одинцов.

Он также добавил, что шикарные ели, находящиеся поблизости, скорее всего будут спилены для обустройства парковки, а жителям столицы оставят узкий тротуар.

Помимо этого, по словам советника, строительство гипермаркета в данном районе катастрофически обострит и без того непростую транспортную ситуацию.

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