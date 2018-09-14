LIVE! В Кишиневе проходит Всемирный конгресс семей (ВИДЕО)

Мероприятие организовано под патронатом главы государства.

Свое участие в работе Конгресса ранее подтвердили несколько сотен человек из более чем 40 стран мира. Среди них – Его Высокопреосвященство кардинал Петро Паролин; вице-спикер Госдумы России Ольга Епифанова; президент Всемирной организации по делам семьи Брайан Браун; французский принц Луи де Бурбон; представители митрополий разных стран, общественных организаций, публичные деятели и другие мировые деятели.

Конгресс проходит во Дворце республики. Сегодня, 14 сентября, организована церемония его открытия.

– Всемирный конгресс семей – это один из крупнейших форумов, когда-либо организованных в столице нашей страны. Его задачи – консолидация семьи как важнейшего общественного института, обсуждение демографических проблем в нашем регионе и мире и другие, – отмечал ранее глава государства.

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