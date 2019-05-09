LIVE! В Кишиневе под патронатом президента проходит грандиозный концерт ко Дню Победы (ВИДЕО)

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На площади Великого национального собрания, начиная с 19.00, состоится грандиозный концерт по случаю Дня Победы. Мероприятие пройдет под патронатом президента Игоря Додона.

Лучшие молдавские исполнители – Нелли Чобану, Ольга Тира, Наталья Гордиенко, группы «DoReDos» и «SunStroke Project» – вместе с президентским оркестром исполнят песни военных лет. Специальный гость концерта – звезда российской эстрады Валерия. Праздник завершится красочным салютом.

Смотрите прямую трансляцию здесь.