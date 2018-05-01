LIVE! Социалисты проводят грандиозный первомайский марш и митинг (ВИДЕО)

Партия социалистов Республики Молдова организует сегодня в Кишиневе традиционное праздничное шествие, приуроченное ко Дню международной солидарности трудящихся.

Праздничные колонны стартуют в 10.00 из двух точек – от Республиканского цирка и от Академии наук. По завершении шествия, в 11.00, у здания Парламента Республики Молдова состоится митинг. В мероприятиях примет участие и президент страны Игорь Додон.

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