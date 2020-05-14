LIVE! Президент выступает с заявлениями после заседания Высшего совета безопасности (ВИДЕО) 0 Декларации для прессы главы государства после заседания ВСБ. Смотрите прямую трансляцию на нашем сайте: 0 Facebook Комментарии LIVE! Президент выступает с заявлениями для прессы после заседания Высшего совета безопасности (ВИДЕО)LIVE! Президент выступает с заявлениями для прессы после заседания Высшего совета безопасности (ВИДЕО)LIVE! Президент выступает с заявлениями для прессы по итогам заседания Высшего совета безопасности (ВИДЕО)LIVE! Заявления президента после заседания Высшего совета безопасности (ВИДЕО)