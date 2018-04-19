LIVE! Президент проводит “прямую линию” в “Одноклассниках” (ВИДЕО)

По многочисленным просьбам сограждан и учитывая прошлый прямой эфир, который посмотрело более 1,5 млн человек, глава государства решил провести очередную “прямую линию” в “Одноклассниках”.

Общение главы государства с гражданами в прямом эфире начнется в 18.00. Трансляцию можно будет посмотреть на личной странице Игоря Додона в соцсети.

– Накопилось много вопросов для запланированного на четверг прямого эфира. Вопросы продолжают поступать. Попытаюсь дать ответы на максимально возможное их количество, – отмечал президент накануне эфира.

Глава государства обещал начать прямую трансляцию с небольшой экскурсии по Кондрице. Адресовать вопросы главе государства можно будет во время “прямой линии”.

“Аргументы и факты” ведут прямую трансляцию события.