LIVE! Президент проводит “прямую линию” с гражданами (ВИДЕО)

Жители страны могут адресовать свои вопросы Игорю Додону на двух языках.

“Прямая линия” с президентом Молдовы проходит сегодня, 25 сентября, на телеканале Accent TV. Отправить свои вопросы главе государства можно на страницу телеканала или позвонив в прямой эфир по одному из телефонов, которые указаны на экране во время трансляции.

Отметим, что с момента вступления в должность президента Игорь Додон уже неоднократно проводит телевизионные “прямые линии”, а также общается с гражданами в соцсети “Одноклассники”.

Смотрите прямую трансляцию общения президента с гражданами и на нашем сайте, начиная с 19.00.