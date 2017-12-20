LIVE! Президент проводит прямую линию с гражданами (ВИДЕО, ТЕКСТ, ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Глава государства отвечает на вопросы жителей Молдовы в рамках “прямой линии” на телеканале Accent TV.



20.52. “Бэсеску ходит с торбой по стране. Если бы это было в моих полномочиях, я давно бы объявил его персоной нон-грата. Демократы, которые допускают это, дойдут до ситуации с Мишей Саакашвили на Украине. Это хорошо поставленная схема. Я не зря аннулировал его молдавское гражданство”.

20.51. Президент заявил, что сделает всё возможное, чтобы добиться в следующем году амнистии по статье 27 Федерального закона РФ.

20.50. Президент отмечает, что Закон о функционировании русского языка не действует в полной мере. Игорь Додон собирается потребовать этого от следующего парламентского большинства.

20.48. За год Игорь Додон посетил более 150 населенных пунктов страны, что не сделал ни один лидер государства за все годы независимости.

20.47. Президент заявил, что есть предпосылки для снижения тарифа на газ, и отметил, что это может случиться в самое ближайшее время.

20.45. Прямой рейс Кишинев-Минск может быть открыт уже в первые месяцы следующего года, отметил президент. Глава государства подчеркнул, что обсудит этот вопрос с Александром Лукашенко на следующей неделе, а также заявил, что сделает все возможное, чтобы это состоялось в самое ближайшее время.

20.42. Глава государства отвечает на вопрос о президентской республике. Игорь Додон отмечает, что назрела необходимость к ее переходу, и что для этого будут собраны не менее 1,5 млн подписей. Что касается смешанной системы выборов, президент уверен, что она была принята правильно, и у всех национальностей будет возможность выбрать своего представителя. “Попрошу социалистов, чтобы в их списке 30% кандидатов в депутаты были представители различных национальностей”, – отметил президент. Глава государства также считает, что смешанная система – гарантия того, что к власти придут социалисты.

20.41. “По Додону били весь этот год, потому что он не поменял свою позицию и никогда не поменяю. Пусть критикуют меня дальше, уверен, что народ меня поддержит”.

20.39. Президент считает, что молодежь нужно мотивировать на то, чтобы они оставались в стране. Он обязуется сделать для этого всё возможное.

20.37. Глава государства отмечает, что намерен внедрить проект о запрете на двойное гражданства для высокопоставленных чиновников. В то же время он рассказал, как попасть к нему на прием: в секцию петиций или написать ему напрямую в социальных сетях.

20.32. Граждане спрашивают, когда в Кишиневе, наконец, будет порядок. Игорь Додон отмечает, что надеялся, что это случится после референдума, однако это не произошло, так как некоторые бойкотировали его. Поэтому следует ждать выборов генпримара, говорит он. Вместе с тем, он отмечает, что фракция ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева уже предпринимает действия в этом смысле. По поводу забора перед зданием парламента, президент отметил, что он не поможет тем, кто его возводит. В то же время Игорь Додон рассказал, что до мая должны закончиться работы по ремонту здания президентуры. Финансирование работ взяли на себя партнеры из Турции, а церемония открытия отремонтированного здания состоится во время визита в Молдову Реджепа Эрдогана в мае 2018 года.

20.30. В следующем году глава государства планирует устроить единый показ фильма “История Молдовы” по всей территории Молдовы. Будут задействованы все местные каналы, также будут приезжать с фильмом в районы страны.

20.24. Президент отвечает на вопрос про пособие по рождению ребенка. Игорь Додон считает, что размер этого пособия – очень маленький, и отмечает, что ранее он выступил с инициативой для его повышения. Проект должен рассмотреть парламент. В случае отказа благотворительный фонд первой леди и фонд “Солуцие” будут продолжать помогать нуждающимся по собственной воле. Спрашивают и о возвращении молдаван домой. Глава государства отмечает, что для этого необходимо создание рабочих мест дома. В данном смысле в следующем году Игорь Додон инициирует новый проект – создание 100 предприятий в сельской местности.

20.16. Много вопросов президенту адресуют пенсионеры. Глава государства рассказал, что в этом году выдвинул несколько инициатив в этом смысле: например, об индексации пенсий дважды в год и снижении пенсионного возраста. Ни одну инициативу парламентское большинство не поддержало. Игорь Додон отмечает, что воплотить в жизнь эти идеи можно будет после того, как к власти придет ПСРМ.

20.10. В 2018 году в Молдову приедет президент Беларуси Александр Лукашенко. “Он, кстати, предлагал, чтобы он приехал на белорусском тракторе и мы посеяли одно поле пшеницей. Говорю: “Приезжайте, мы с удовольствием с вами поедем по полю на тракторе”,- рассказал Игорь Додон. Глава государства отметил, что в этом году у него были встречи с президентами практически всех стран СНГ. С ними глава государства встретится еще раз на неформальном саммите содружества в Москве 26 декабря.

20.08. О встрече с Путиным: “Нужно остановить всё, что делает молдавская сторона в течение последних месяцев. Я поговорю с Владимиром Владимировичем Путиным о двусторонних отношениях. Нельзя допустить, чтобы в результате действий режима пострадали простые люди. Моя задача – сделать, чтобы было движение с обеих сторон в следующем году”.

20.01. После небольшой паузы президент продолжает отвечать на вопросы граждан. На сей раз зрители интересуются вопросом приднестровского урегулирования. Игорь Додон считает, что до следующих парламентских выборов концептуально решить этот вопрос будет невозможно, так как для этого в парламенте должны быть государственники. Кроме этого, должна быть разработана стратегия. Общее государство может быть только на основе нейтралитета, никакого НАТО. Помимо этого, должны быть гарантии, что Молдова не пойдет в Румынию, а для этого Приднестровью нужно дать право на самоопределение. На этих основах нужно строить новое государство. Все это будет решаться после парламентских выборов, а объединение с Приднестровьем будет означать, что Молдова не исчезнет.

19.52. Президент вновь повторил, что без стратегического партнерства с Россией Молдова не выживет.

19.49. Игорь Додон приводит конкретные цифры, подтверждающие рост экспорта товаров из Молдовы в Россию. Также глава государства напомнил, что благодаря его договоренностям с Владимиром Путиным десятки тысяч мигрантов смогли вернуться в РФ или легализовать свое пребывание там. Президент считает, что этим запомнится уходящий год, а также снятым им фильмом “История Молдовы” и социальными акциями, в рамках которых помощь была оказана десяткам тысяч граждан. Игорь Додон признает, что не все удалось сделать, но многими положительными вещами ознаменовался первый год его президентства.

19.45. “Единственный шанс для Молдовы выжить – сохранять хорошие отношения с Европейским союзом и с Россией. У нас своя государственность и своя страна. Мы не должны сидеть на коленях ни перед кем. Если мы себя не будем уважать – нам никто не поможет”.

19.44. Телезрители из России интересуются, когда на полках магазинов РФ появится молдавское вино. Игорь Додон отвечает, что молдавское вино в России уже есть, экспорт в этом году увеличился на 50% и будет продолжать расти.

19.41. “Либо мы возвращаем полноценное сотрудничество с Россией, либо в следующем году будет очень сложно”.

19.33. “Я очень надеюсь, что в ближайшее время в наших отношениях появятся предпосылки для решения всех проблем. Перед передачей у меня была встреча с послом России и с нашим послом. Мы сделаем всё возможное, чтобы Андрей Негуца вернулся к исполнению своих обязанностей”.

19.30. Президент отвечает на вопрос о Законе о борьбе с иностранной пропагандой. Глава государства подтвердил, что не подпишет этот документ. В то же время Игорь Додон выразил возмущение ущемлением прав национальных меньшинств в нашей стране. Глава государства уверен, что этот запрет не заставит граждан любить Плахотнюка, Санду или Гимпу.

19.28. “Новый состав Конституционного суда должен будет пересмотреть все принятые ранее решения. Я уверен, что новыми судьями будут настоящие государственники”.

19.22. “Все, что делает режим последние месяцы, происходит для того, чтобы спровоцировать нас на революцию. Потому что выборы уже в следующем году, осталось недолго. И на этих выборах, по всем опросам, выигрывает пропрезидентская ПСРМ. Они провоцируют, чтобы снять ПСРМ с гонки. Я крови в Молдове не хочу. Запустить процесс очень просто, остановить будет намного тяжелее. Призываю наших сторонников консолидироваться. Выборы в следующем году будут судьбоносными – быть или не быть”, – сказал глава государства.

19.20. “Отказ в назначении новых министров я подпишу с поднятой головой, несмотря на все риски, – отмечает президент.

19.15. Президент полагает, что правящий режим вновь обратится к Конституционному суду после того, как он отклонит дважды кандидатуры новых министров. В то же время он отметил, что в отношении так называемого Закона о борьбе с иностранной пропагандой, президентура может оспорить его конституционность в КС. “И, скорее всего, мы пойдем по этому пути”, -добавил он.

19.10. Глава государства прокомментировал слухи о том, что Влад Плахотнюк может стать премьером Молдовы. “В последнее время народ балаболят очень активно. Мы такие прогнозы – одна бабка сказала – слышали уже. Я думаю, что этого не будет. Если они пойдут на отставку Филипа – это будет самый короткий путь к досрочным парламентским выборам”.

19.04. Завтра утром президент подпишет 6 заявлений об отставке министров. Что касается новых кандидатов – то многие из них должны сидеть в тюрьме, считает президент. Это очень большая ошибка демократов, что они привлекают людей, которые были вовлечены в кражу миллиарда, говорит Игорь Додон. “Завтра я подпишу указ о снятии этих 6 членов правительства и подпишу отказ по поводу новых членов правительства. У них есть возможность поменять или настоять на кандидатурах. Что будет дальше? Если мы сделаем шаг назад и подпишем, я считаю, что это будет предательством. Я думаю, что народ меня не поймет. Я принял решение для себя: лучше быть приостановленным на 5 минут, чем назначить воров и бандитов на должности министров. Народ меня поймет в этой ситуации”, – сказал глава государства.

Общение Игоря Додона с гражданами страны проходит в прямом эфире. Отправить свои вопросы президенту на молдавском и русском языках можно было по электронному адресу info@accenttv.md, а также на страницу телеканала Accent TV в социальной сети Facebook.

Отметим, что это уже третья телевизионная “прямая линия” президента за этот год, а ранее глава государства дважды проводил прямое общение с гражданами в социальной сети “Одноклассники”.

“Аргументы и факты в Молдове” ведут прямую видео- и текстовую трансляцию события.