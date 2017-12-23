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LIVE! Президент дает интервью в прямом эфире иностранным журналистам (ВИДЕО)

LIVE! Президент дает интервью в прямом эфире иностранным журналистам (ВИДЕО)

Президент Молдовы Игорь Додон дает интервью в прямом эфире шести журналистам и иностранным экспертам из Российской Федерации, Германии, Азербайджана, а также модератору пресс-клуба «Социальный резонанс» Артуру Ефремову.

Как сообщил сам глава государства, в беседе речь пойдет о провокациях и результатах первого года деятельности на посту главы государства, а также о других волнующих граждан темах.

“Аргументы и факты в Молдове” ведут прямую трансляцию события.

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