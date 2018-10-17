LIVE! Официальная церемония встречи Реджепа Тайипа Эрдогана (ВИДЕО)

Президент Турции прибыл сегодня с двухдневным визитом в Молдову по приглашению Игоря Додона.

Программа визита высокого гостя в нашей стране – очень насыщенная. Она начнется в 12.00 с официальной церемонии встречи Эрдогана и его супруги в отремонтированном здании президентуры. После протокольной съемки вместе с супругами Игорь Додон и Реджеп Тайип Эрдоган проведут встречу в формате тет-а-тет, а затем и в расширенном формате.

Далее главы государств подпишут совместное заявление о стратегическом сотрудничестве между Республикой Турция и Республикой Молдова и проведут брифинг для прессы. Также состоится церемония открытия инаугурационной плиты в честь сдачи в эксплуатацию здания президентуры. Кроме того, главы государств посадят деревья во дворе здания.

Смотрите трансляцию официальную церемонии встречи президента Турции на нашем сайте: