На Шерпенском плацдарме прошла церемония захоронения останков советских воинов (ВИДЕО)

Национальный Координационный Комитет «Победа» организовал воздание последних почестей советским воинам, погибшим за освобождение Молдовы от фашизма.

24 августа 2018 года, в преддверии 74-й годовщины окончания Ясско-Кишиневской наступательной операции, на мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм» состоится церемония захоронения останков 21-го советского воина, погибшего в боях за освобождение Молдавии от фашизма в 1944-м году. Останки погибших героев обнаружены в ходе поисковых экспедиций.

В церемонии принимают участие ветераны Великой Отечественной войны, президент Молдовы Игорь Додон, представители центральных и районных органов исполнительной власти, главы и сотрудники дипломатических представительств, общественные деятели.

Президент Молдовы Игорь Додон в своем выступлении отметил, что в этот день все внимание должно быть приковано к ветеранам, так как именно им нынешнее поколение обязано жизнью и миром.

– Мы всегда будем это помнить. Вы прошли очень непростые времена. В ВОВ участвовало более 300 тысяч наших сограждан, около 60 тысяч пали в бою. Мы обязаны им, и мы всегда будем это помнить. Шерпенский плацдарм – это историческое, но и трагическое место. Здесь, освобождая Молдову, погибло более 10 тысяч советских солдат. Мы не допустим, чтобы кто-то ставил под сомнение их подвиг. Я обещаю, что мы воспитаем поколение, которое передаст дальше память о подвиге, – отметил Додон.

Он поблагодарил поисковиков, для которых это стало смыслом жизни. По мнению главы государства, это тоже подвиг, так как они всю жизнь посвятили этому благородному делу.

Ветеран Василий Литвинов отметил, что ВОВ была одной из самых кровопролитных войн в истории человечества.

– Мы вели отчаянную, но благородную борьбу, и поэтому победили. Если бы мы посвятили по 1 минуте молчания каждому погибшему, нам пришлось бы молчать 38 лет, – сказал он.

По словам посла России в Молдове Олега Васнецова, народы наших стран навеки связаны узами воинского братства, закаленного в огне Великой Отечественной Войны. Он также отметил, что особое место в героической летописи наших стран занимает именно Ясско-Кишиневская операция.