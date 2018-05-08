LIVE! На ПВНС проходит грандиозный концерт ко Дню Победы под эгидой президента

LIVE! На ПВНС проходит грандиозный концерт ко Дню Победы под эгидой президента

Сегодня, 8 мая, начиная с 18:00, в канун 73-й годовщины Великой Победы, на площади Великого национального собрания, под эгидой Президента Республики Молдова, состоится грандиозный праздничный концерт. 

В нем примут участие исполнители из Молдовы и России – группа “Zdob şi Zdub”, заслуженный артист России Денис Майданов, а также народный артист России Олег Газманов. Действо завершится красочным салютом, который продлится 15 минут.

– Приглашаю всех граждан принять участие в этом мероприятии, чтобы вместе отпраздновать Победу над фашизмом в Великой Отечественной войне, – отмечал глава государства на своей странице в соцсети.

Прямая трансляция события:

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