LIVE! На ПВНС проходит грандиозный концерт ко Дню Победы под эгидой президента

Сегодня, 8 мая, начиная с 18:00, в канун 73-й годовщины Великой Победы, на площади Великого национального собрания, под эгидой Президента Республики Молдова, состоится грандиозный праздничный концерт.

В нем примут участие исполнители из Молдовы и России – группа “Zdob şi Zdub”, заслуженный артист России Денис Майданов, а также народный артист России Олег Газманов. Действо завершится красочным салютом, который продлится 15 минут.

– Приглашаю всех граждан принять участие в этом мероприятии, чтобы вместе отпраздновать Победу над фашизмом в Великой Отечественной войне, – отмечал глава государства на своей странице в соцсети.

Прямая трансляция события: