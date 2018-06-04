LIVE! Конституционный суд Молдовы рассматривает скандальный запрос либералов против русского языка (ВИДЕО)

В эти минуты члены Конституционного суда страны собрались на специальное заседание, посвященное рассмотрению запроса Либеральной партии, которая требует признать неконституционным положение о статусе русского языка как языка межнационального общения в РМ и аннулировать все упоминания русского языка в молдавских законах.

Речь, например, идет об отказе от перевода на русский язык принимаемых законов, других документов, а также права граждан обращаться на русском в органы власти и получать на нём ответ. Заседанию КС предшествовал протест Партии социалистов, члены и сторонники которой призвали судей КС не принимать решение против более чем миллиона граждан страны, говорящих на русском языке, в угоду партии с рейтингом в 1%.

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