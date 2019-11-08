LIVE! Игорь Додон выступает с заявлениями для прессы (ВИДЕО) 0 Президент Молдовы Игорь Додон выступает с заявлениями для прессы. Смотрите прямую трансляцию на нашем сайте: 0 Facebook Комментарии LIVE! Игорь Додон выступает с заявлениями для прессы после заседания Высшего совета безопасности (ВИДЕО)LIVE! Президент выступает с заявлениями для прессы (ВИДЕО)LIVE! Президент выступает с заявлениями для прессы по итогам заседания Высшего совета безопасности (ВИДЕО)LIVE! Игорь Додон выступает с заявлениями для прессы по итогам заседания Высшего совета безопасности (ВИДЕО)