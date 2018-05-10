LIVE! DoReDos участвует во втором полуфинале “Евровидения – 2018” (ВИДЕО)

Представители нашей республики выйдут на сцену под номером 7.

Стоит отметить, что незадолго до второго полуфинала букмекеры изменили свои прогнозы в отношении Молдовы в сторону улучшения результата нашей страны. Так, по их мнению, группа DoReDos может расположиться как минимум на 9 строчке состязания.

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Напомним, группа участвует в конкурсе при поддержке президента Игоря Додона, а песню для исполнителей написал мэтр российской эстрады Филипп Киркоров.