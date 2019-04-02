LIVE! Додон проводит консультации с лидерами ведущих парламентских сил (ВИДЕО)

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Председатели Партии социалистов, Демократической партии, партии “Платформа достоинства и правды” и партии “Действие и солидарность” приглашены сегодня, 2 апреля, на беседу с Президентом Республики Молдова Игорем Додоном. На сей раз лидеры основных парламентских сил и глава государства соберутся за одним столом.

Мероприятие намечено на 12.00 и состоится, как и в прошлый раз, в Государственной резиденции. С инициативой выступил сам глава государства после того, как на прошлой неделе он пообщался по отдельности с лидерами каждой из трех сил, прошедших в парламент.

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