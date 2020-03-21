LIVE! Брифинг для прессы. Последние данные о ситуации с коронавирусом в Молдове (ВИДЕО) 0 Смотрите прямую трансляцию на нашем сайте: 0 Facebook Комментарии LIVE! Брифинг для прессы министра здравоохранения. Последние данные о ситуации с коронавирусом (ВИДЕО)LIVE! Брифинг министра здравоохранения. Последние данные о ситуации с коронавирусом в Молдове (ВИДЕО)LIVE! Заявления для прессы. Последние данные о ситуации с коронавирусом в Молдове (ВИДЕО)LIVE! Последние данные о ситуации с коронавирусом в Молдове (ВИДЕО)