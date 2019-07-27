Ливадийское послание мира призывает не искажать историю и итоги Второй мировой войны

Участники форума призвали укреплять доверие между народами и расширять взаимодействие между государствами в культурно-гуманитарной сфере.

В послании мира участники Ливадийского форума осудили попытки реставрации идеологии нацизма и фальсификации истории, а также обратились к мировому сообществу с предложением включить в проект резолюции 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН положение о признании победы над нацизмом во Второй мировой войне частью всемирного наследия человечества, а памятников борцам с нацизмом во всех странах – всемирным мемориалом человечества

ЛИВАДИЙСКОЕ ПОСЛАНИЕ МИРА

Мы, участники V Международного гуманитарного Ливадийского форума – представители Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, экспертного и гражданского сообществ, организаций соотечественников, проживающих за рубежом, иностранных государств, состоявшегося 4-5 июня 2019 года в городе Ялте, где проводилась Крымская (Ялтинская) конференция 1945 года, заложившая основы послевоенного мироустройства,

выражая стремление к укреплению идеалов мира и справедливости, а также к выполнению задачи укоренения в сознании людей идей защиты мира, закрепленной в Уставе ЮНЕСКО,

признавая необходимость неукоснительного соблюдения всеми государствами общепризнанных принципов и норм международного права для сохранения мира во всем мире,

сознавая важность народной дипломатии в деле улучшения взаимоотношений между народами и странами, основанных на принципах уважения и взаимовыгодного сотрудничества,

призывая к укреплению доверия между народами и странами, способствуя сближению культур и расширению взаимодействия между государствами в культурно-гуманитарной сфере,

выражая обеспокоенность осознанным искажением в ряде государств исторической правды о событиях Второй мировой войны,

решительно осуждая попытки реставрации идеологии нацизма, распространения расизма и ксенофобии,

призывая государства и международные организации, а также мировую общественность торжественно отметить в 2020 году 75-летие окончания Второй мировой войны,

адресуем настоящее послание руководителям государств, парламентариям, международным правительственным и неправительственным организациям, общественным деятелям, ученым, деятелям культуры и образования, всем, для кого сохранение мира на нашей планете является главной миссией человечества.

Убеждены, что многополярный мир без войн в XXI веке может и должен стать реальностью при наличии политической воли всех государств – членов Организации Объединенных Наций. Необходимо остановить процессы разрушения гуманитарных и ценностных основ человеческого общества посредством фальсификации истории, насаждения в политике, экономике, гуманитарной сфере экстремистских идеологий и двойных стандартов.

В современной истории подобный подход уже привел к распаду целых государств, массовым жертвам среди гражданского населения, бесчисленным потокам беженцев, уничтожению и расхищению объектов всемирного культурного наследия.

Будучи уверенными в том, что прекратить эти губительные процессы можно лишь совместными усилиями, просим поддержать инициативу проведения в Российской Федерации в 2022 году всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 72/278 “Взаимодействие между Организацией Объединенных Наций, национальными парламентами и Межпарламентским союзом”, принятой 22 мая 2018 года, в целях организации открытой дискуссии о путях укрепления доверия между народами, поддержания всеобщего мира.

Предлагаем включить в проект резолюции 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН “Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости” положение о признании победы над нацизмом во Второй мировой войне частью всемирного наследия человечества, а памятников борцам с нацизмом во всех странах – всемирным мемориалом человечества.