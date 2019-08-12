Листовки вместо штрафов: водителям напомнили о правилах поведения на дорогах (ВИДЕО)

0

На севере Молдовы стражи порядка провели информационную акцию. Патрульные раздали водителям листовки с рекомендациями и предупредили о большом количестве ДТП, которые спровоцированы различными нарушениями.

В течение недели патрульные обсуждали с водителями причины аварий, а также то, как их можно предотвратить. Акция проводилась вследствие того, что за первые 7 месяцев текущего года на севере страны произошло 234 ДТП, в результате которых 38 человек погибли и 255 получили травмы.

Правоохранители объясняли водителям, что скорость и вождение в нетрезвом виде могут привести к человеческим жертвам. Во время мероприятия водители получили от патрульных листовки с важной информацией о причинах ДТП и рекомендациями по соблюдению ПДД.