Лишние звёзды

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Об особенностях реформы в Театре оперы и балета

В минувшую субботу в Национальном театре оперы и балета стартовал XXVII музыкальный фестиваль «Приглашает Мария Биешу». В течение восьми вечеров поклонники оперы и балета увидят спектакли, во время которых солисты из Италии, Испании, США, Германии, Турции, Беларуси, Украины и Румынии покажут своё незаурядное мастерство.

Увы, среди признанных мастеров мы не увидим многих отечественных звёзд. Почему на фестивале, учреждённом великой молдавской дивой, не оказалось её учеников, которые своим талантом и трудолюбием продолжили традиции молдавского оперного искусства, заложенного Марией Биешу?

Недопетые партии

Два месяца назад десятки артистов Национального театра оперы и балета оказались на улице. Директор учреждения Ион Гросу расторг индивидуальные трудовые договоры с народным артистом, известным тенором Михаилом Мунтяном, солисткой Марианной Буликану, дирижёром Думитру Кырчумару, художественным руководителем театра Владимиром Драгошем и другими именитыми мастерами.

Среди уволенных – народный артист РМ Николай Бусуйок и его супруга, солистка театра Ольга Христя-Стан, чей общий трудовой стаж в театре составляет почти 40 лет. Николай Бусуйок спел примерно 30 главных партий, в том числе Альфреда Жермона в опере «Травиата» Дж. Верди, Дона Хосе в «Кармен» Дж. Бизе, герцога Мантуанского в «Риголетто» Дж. Верди и другие. Ольга Христя-Стан – солистка театра с 2009 года. Пела главные партии в операх «Турандот», «Набукко», «Сельская честь».

Артистов рассчитали в один день, несмотря на то что у супругов двое несовершеннолетних детей, один из которых – ребёнок с особыми потребностями. На вопросы Николая и Ольги директор ответил, что они мало пели в спектаклях в течение года. Хотя не солисты ставят спектакли и не они решают, где им петь…

Супруги решили судиться с руководством театра. Но юрист, изучив контракт, вынужден был признать, что документ составлен по всем правилам и у них нет шансов выиграть тяжбу.

Национальный театр оперы и балета имени М. Биешу превратился в площадку для зарабатывания денег. Сдаются в аренду помещения, территория – под стоянку автотранспорта, ресторан и другие сферы предпринимательской деятельности. Ничего страшного в этом нет – опера и балет не всегда могут себя окупить, а у государства нет средств на поддержку высокого искусства. Но загадка в том, что прибыль от коммерческой деятельности театра на его творческую жизнь никак не влияет. Новых спектаклей больше не стало, костюмы не обновляются, зарплаты остались мизерными.

Отправили вальсом

Народные артисты РМ, бывшие ведущие солисты балетной труппы Кристина и Алексей Терентьевы уже четвёртый сезон не работают в театре. Может, они вытянули счастливый билет и танцуют на Западе? Нет, звёздная пара находится в Кишинёве. Танцовщикам создали такие условия, что пришлось уйти из театра по собственному желанию.

За волшебным фасадом кишинёвского балета скрывается далеко не сказочная жизнь танцоров. Зарплата ведущих солистов составляет три тысячи леев. До 2009 года балетную труппу выручали гастрольные поездки в Англию. Поработав 2–3 месяца за рубежом, артисты могли спокойно служить в своём театре. Но гастроли почему-то прекратились. Супруги Терентьевы к тому времени получили награды на трёх международных конкурсах и не стали отказываться от предложений выступать на международных гала-концертах, в спектаклях зарубежных трупп.

– Артист, поработавший в другой труппе с определённым мастером, всегда привозит домой крупицу новизны и обновления. Такой обмен опытом очень важен в творчестве, – говорит Кристина Терентьева.

Востребованность Терентьевых сильно раздражала руководство родного театра. Тем не менее пара договорилась с директором о том, что они о своих поездках будут сообщать заранее. Получив в очередной раз приглашение на гастроли, танцоры предупредили о своём отъезде за три месяца, но вдруг узнали, что на это время назначен спектакль с их участием… Танцорам заявили, что гастрольный график Терентьевых несовместим с репертуаром театра. Кристина и Алексей, скрепя сердце, написали заявления об увольнении – и их тут же подписали.

Но танцоры не смогли вычеркнуть родной театр из сердца. В 2017 году Терентьевы приступили к осуществлению своей давнишней мечты: пригласили выступить на кишинёвской сцене танцоров балета, уроженцев Молдовы, добившихся больших успехов в других странах. В этом году гала-концерт «Звёзды балета», детище супругов, с успехом прошёл во Дворце Республики уже в третий раз. Мало кто знает, что его организаторы пытались устроить балетную феерию на сцене Национального театра оперы и балета, но глава учреждения заявил, что подобные мероприятия ему неинтересны…

Загадка аренды

Народная артистка РМ, заслуженный деятель искусств республики, лауреат Госпремии Молдовы, режиссёр-постановщик Национального театра оперы и балета, преподаватель Академии музыки, театра и изобразительного искусства Элеонора Константинова в будущем году отметила бы 50-летие своей трудовой биографии на одном месте. Но народную артистку и её коллегу Михаила Тимофти, верой и правдой прослужившего

30 лет театру, которые многие годы проработали без ассистентов, директор Гросу отправил, как он сам говорит, на пенсию.

И это при том, что профессия режиссёра-постановщика оперного спектакля – штучная и воспринимается в современном театре как приоритетная, поскольку зрители нередко приходят в оперу не «на композитора», не «на исполнителя», не «на дирижёра», а именно «на режиссёра»…

Самое любопытное в этой истории то, что именитых и не именитых увольняли, как выясняется, с «благородной» целью: поднять зарплату оставшимся артистам театра. Но этого почему-то не произошло.

– Национальный театр оперы и балета имени М. Биешу превратился в площадку для зарабатывания денег. Сдаются в аренду помещения, территория – под стоянку автотранспорта, ресторан и другие сферы предпринимательской деятельности. Ничего страшного в этом нет – опера и балет не всегда могут себя окупить, а у государства нет средств на поддержку высокого искусства. Но загадка в том, что прибыль от коммерческой деятельности театра на его творческую жизнь никак не влияет. Новых спектаклей больше не стало, костюмы не обновляются, зарплаты остались мизерными. О чём говорить, если нет денег на лампы для спектаклей, где свет несёт такую же информационную нагрузку, как декорации и костюмы, – недоумевает режиссёр Э. Константинова.

Алло, мы не ищем таланты?

Два месяца прошло с тех пор, как лучшие артисты Национального театра оперы и балета оказались для него лишними – на их место поставили тех, кто раньше не дотягивал до их уровня. С какой целью это было сделано? «АиФ в Молдове» обратилась в министерство, чтобы получить ответ на эти и другие вопросы по поводу конфликта в театре. Но нам ответили, что интервью пока дать не могут…

Казалось бы, чем в театре больше талантливых и самобытных артистов, тем лучше. Театру, может, и лучше, но не отдельным руководителям. Талант всегда неудобен: он слишком самостоятельный, яркий, честный. А у нас сегодня всё чаще заявляет о себе новая реальность жизни – победа лояльности над профессионализмом. Но что станет со страной, где лояльность ценится выше профессионализма?

КОММЕНТАРИЙ

Театр – не фабрика

Санду Греку, художественный руководитель и главный режиссёр муниципального театра «Сатирикус» имени Иона Лука Караджиале, председатель Союза театральных деятелей Молдовы: Как я отношусь к увольнению именитых актёров в Национальном театре оперы и балета? Конечно, отрицательно. Нужно сесть за стол переговоров и сделать так, чтобы вернуть в театр тех, кто этого заслуживает. Театр, как я не раз говорил, – это большая сила и жизнь. Он выжил, когда появилось кино, телевидение, интернет. Театр – прямое общение со зрителем, получающим в его стенах такой заряд эмоций, которого больше нигде не найти. Администратор театра утверждает, что действует в соответствии с законом. Но театр – не фабрика и не завод, где работника следует отстранять от должности по возрасту. Я убеждён, что реформы, начатые в начале года в государственных театральных и концертных учреждениях, вообще были неправильно поняты. Они предполагают поддержку творческих людей – никак не наоборот. Яркий пример тому – списание заслуженных артистов, олицетворяющих искусство нашей страны. Во всём мире таких людей относят к элите, их чтут, уважают и берегут как национальное достояние. А у нас одним росчерком пера выбрасывают из театра, как ненужный хлам. На 18 сентября назначена встреча в парламентской комиссии по культуре, где мы обсудим ситуацию в Национальном театре оперы и балета. На 100% уверен, что мы решим вопрос положительно.

Татьяна СОЛОВЬЁВА