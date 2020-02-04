Лишённый водительских прав тираспольчанин повторно сел за руль пьяным

Лишённый водительских прав тираспольчанин повторно сел за руль пьяным

Инцидент произошёл 1 февраля в Тирасполе. Пытаясь развернуться, водитель Audi снёс столбики декоративного ограждения. Потом мужчина сдал назад и постарался скрыться с места ДТП.

Правонарушителя заметили очевидцы. Они заблокировали водителя и вызвали правоохранителей, пишет mvdpmr.org.

В машине был 29-летний тираспольчанин. В 2018 году суд лишил его права управления транспортом на 18 месяцев. Срок наказания ещё не истёк, а гражданин снова сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Транспортное средство было помещёно на штрафплощадку. По факту случившегося проводится проверка.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md