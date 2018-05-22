Лишённый прав молдаванин пытался незаконно пересечь румынскую границу

Лишённый прав молдаванин пытался незаконно пересечь румынскую границу

Мужчина хотел ввести в заблуждение представителей органов правопорядка, сказав им, что попросту забыл права.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции Румынии, инцидент произошёл на КПП Фолешть, когда контроль проходил 30-летний водитель автомобиля марки Mercedes Benz, держатель двойного гражданства – Молдовы и Румынии. Среди предоставленных пограничникам документов не оказалось водительского удостоверения. В своё оправдание мужчина сказал, что попросту забыл документ дома. Однако органы правопорядка решили проверить достоверность информации, в результате чего оказалось, что ещё 20 октября 2017 года мужчину лишили водительских прав за нарушение дорожного движения.

По факту случившегося сотрудники пограничной полиции ведут расследование.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md