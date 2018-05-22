Лишённый прав молдаванин пытался незаконно пересечь румынскую границу

Мужчина хотел ввести в заблуждение представителей органов правопорядка, сказав им, что попросту забыл права.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции Румынии, инцидент произошёл на КПП Фолешть, когда контроль проходил 30-летний водитель автомобиля марки Mercedes Benz, держатель двойного гражданства – Молдовы и Румынии. Среди предоставленных пограничникам документов не оказалось водительского удостоверения. В своё оправдание мужчина сказал, что попросту забыл документ дома. Однако органы правопорядка решили проверить достоверность информации, в результате чего оказалось, что ещё 20 октября 2017 года мужчину лишили водительских прав за нарушение дорожного движения.

По факту случившегося сотрудники пограничной полиции ведут расследование.