Лишившийся прав столичный таксист сделал фальшивые и продолжил работу

Потенциально опасный водитель, объявленный в розыск полицией Страшен, был обнаружен неподалеку от автовокзала “Северный”.

По требованию блюстителей порядка таксист, работающий на столичную компанию, предъявил права с явными признаками подделки. Более того, выяснилось, что ранее он был лишен водительских прав, пишет curentul.md.

Нарушитель был передан Инспекторату полиции Страшен. Ему грозит наказание в виде штрафа до 650 условных единиц, общественные работы на срок от 150 до 200 леев, либо лишение свободы на срок до 2 лет.