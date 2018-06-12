Лишение свободы грозит врачу тюрьмы Прункул, обвиняемому в смерти заключённой от анафилактического шока

Прокуратура Кишинёва завершила уголовное преследование и передала в суд дело врача-эндоскописта, работающего в Отделе общей медицины пенитенциарного учреждения №16 – Прункул.

По данным прокуратуры, медик обвиняется в «нарушении по халатности правил и методов оказания медицинской помощи». Согласно материалам дела, 12 октября 2017 года в диагностическом кабинете пенитенциара №16 во время проведения 27-летней заключённой биопсии при бронхоскопии врач по халатности нарушил правила оказания медицинской помощи, в результате чего спустя два часа женщина скончалась.

Согласно отчёту судмедэксперта, смерть наступила в результате анафилактического шока – аллергической реакции на введённый врачом анестетик, что подтверждается и другими выявленными при вскрытии патологическими модификациями. Помимо этого, эксперты пришли к выводу, что проведение заключённой бронхоскопии не было оправдано, что в свою очередь привело к быстрому развитию аллергической реакции на препарат Лидокаин и последующей смерти пациента.

В этой связи было возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего врача, которой работал в этой должности с 2010 года. Если суд признает его виновным, то обвиняемому грозит лишение свободы до 3 лет с (или без) лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельности в течение от 2 до 5 лет.