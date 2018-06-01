Лишат национальности и продлят срок действия: каких изменений ждать в молдавских паспортах

Парламент страны во втором чтении проголосовал за поправки в Закон о документах, согласно которым паспорта граждан Молдовы будут частично видоизменены.

Так, согласно нововведениям, срок действия паспорта будет продлён с 7 до 10 лет, а понятие «национальность» будет исключено. Кроме этого, планируется не включать в паспорт данные о группе крови человека. Стоит отметить, что срок действия паспорта, выданного ребёнку до 7 лет, будет составлять 4 года, а паспорта детей от 7 до 16 лет будут выдавать на 7 лет, пишет bizlaw.md.

Что касается биометрических данных, то будет исключена группа крови. Останется фотография владельца, цифровое изображение лица, отпечатки пальцев, а также подпись, которая требуется с 14 лет.

Кроме этого, электронное удостоверение личности тоже будет выдаваться на 10 лет. В случае если человеку необходимо получить электронное удостоверение на срок до года, пока ему не исполнится 10, 16, 25 и 45 лет, удостоверение выдаётся на период в соответствии с возрастом.

В то же время дипломатические паспорта буду выдаваться сыновьям и дочерям, не достигшим 18-летия, а также лицам старше 23 лет, которые проходят учёбу в другой стране и не состоят в браке.