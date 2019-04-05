Лирик комедии. Чем запомнился режиссер Георгий Данелия

0

На 89-м году жизни скончался советский и российский режиссер и сценарист, народный артист СССР Георгий Данелия.

О смерти Георгия Данелии сообщают СМИ со ссылкой на семью режиссера. Причины смерти пока не называются. В феврале Данелия был госпитализирован из-за воспаления легких, врачи поместили его в реанимацию и ввели в состояние искусственной комы. О дате и месте прощания будет сообщено позднее.

Георгий Данелия родился в Тбилиси в 1930 году. Вырос, правда, уже в Москве, а по первому образованию — архитектор. Он окончил Московский архитектурный институт и два года проработал в Институте проектирования городов («Гипрогор»). Много позже в книге воспоминаний он писал с сарказмом: «Мы не знали, что они строят, — а им плевать было на то, что мы чертим».

В 1956 году Данелия поступил на Высшие режиссерские курсы при «Мосфильме», учился в мастерской Михаила Калатозова и после получения диплома начал работать на этой киностудии. Еще на курсах снял две короткометражки, первыми его работами были экранизации произведений советских писателей («Сережа» по повести Веры Пановой и «Путь к причалу» по Виктору Конецкому). А в 1963 году молодой режиссер буквально выстрелил картиной «Я шагаю по Москве».

В книге «Безбилетный пассажир» Данелия описывал съемки этой картины как нечто смешное и забавное, но тогда, в самом конце оттепели, не было смешно, наверное, ни ему, ни его коллегам. Сценарий написал Геннадий Шпаликов, он же предложил взять на главную роль Никиту Михалкова, который, по воспоминаниям Данелии, в какой-то момент потребовал повысить ему гонорар, и этот поступок мог стать фатальным и для картины, и для юного актера. Но все обошлось.

Были и другие сложности: режиссер вспоминал, что в открывающей сцене по частям снимались сразу три девушки, причем одна из них была журналисткой. Подмены никто не заметил.

Обошлось все и с приемкой ленты на студии, правда, для этого режиссеру и сценаристу пришлось изобрести новый жанр: «лирическую комедию».

«Во всяком случае, до этого в титрах я нигде такого не видел», — констатировал Данелия.

Потом вышли «Тридцать три», «Не горюй», в 1971 году Данелия был соавтором сценария и художественным руководителем культовых «Джентльменов удачи», дав тем самым возможность проявить себя режиссеру Александру Серому. Да и дальше он продолжал выдавать шедевр за шедевром: «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон» сняты в восьмидесятые и до сих пор являются гордостью советского кино.

Одним из его любимых артистов был Евгений Леонов: Данелия снимал его часто и очень ценил. «Было в Леонове что-то такое, — магнетизм, биотоки, флюиды, не знаю, как это назвать, — что безотказно вызывало у людей положительные эмоции», — вспоминал он.

Он и в свою «Кин-Дза-Дзу» Леонова пригласил. Правда, в той фантасмагории количество отличных артистов было просто запредельным.

В книгах он сформулировал жизненную философию, которой, кажется, следовал всю свою творческую жизнь: «Не надо думать о результатах. Надо снимать то, что самому нравится и за что потом не будет стыдно».

Даже к требованиям советской цензуры Данелия относился с определенным уважением: «Тогда кино финансировало государство. А кто угощает барышню, тот с ней и танцует».

Но ему определенно не было стыдно ни за то, что он снял во времена СССР, ни за то, над чем работал уже после распада страны. После показа «Афони» в США ему советовали не возвращаться: мол, это антисоветский фильм, за него режиссера непременно посадят. «Возвращался я с опаской», — с улыбкой вспоминал Данелия. Но вернулся. И даже изобрел еще один новый жанр, назвав фильм «Орел и решка» «лекарством против стресса», — по его мнению, это то кино, в котором не насилуют и не убивают. Но все это было в порядке шутки. Он шутил, что и комедии заявлял только потому, что под этот жанр давали больше пленки.

«Когда превозносят мое творчество, не скрою, конечно, приятно, но чувствую я себя при этом примерно как безбилетный пассажир в трамвае: вот сейчас войдет контролер, оштрафует и попросит выйти вон!» — писал он.