Липский рассказал о приоритетах ПСРМ в области транспорта

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О приоритетах Партии социалистов в области транспорта рассказал на брифинге 4 февраля депутат от парламентской фракции ПСРМ Олег Липский.

Он отметил, что ситуация в сфере транспорта в настоящее время достаточно напряженная. Пассажирские перевозки в стагнации, а грузопоток упал на 3% в 2019 году по сравнению с 2018 годом. Для решения проблем в области транспорта фракция ПСРМ предлагает принять в этом году несколько законодательных инициатив. Олег Липский озвучил основные из них:

1. Законопроект о судоходной деятельности, который будет способствовать транзиту товаров через территорию Республики Молдова, формированию международного логистического центра в нашей стране, что окажет положительное влияние на увеличение объема грузов, перевозимых молдавскими перевозчиками. Депутат отметил, что проект находится на стадии разработки и может быть зарегистрирован в парламенте через месяц.

2. Стимулирование транспортных операторов к приобретению автобусов большой вместимости для перевозки пассажиров, как на внутренних, так и зарубежных маршрутах. Это будет способствовать безопасности и комфорту поездок, а также снижению стоимости транспорта. Проект уже зарегистрирован в парламенте.

3. Внимание к экологии транспорта. В нашей стране появляются всё больше гибридных автомобилей. В связи с этим возникает серьезная проблема, которая еще не решена в мире. Речь идет об утилизации литий-ионных аккумуляторов, которые содержатся в гаджетах и гибридных автомобилях. После выхода из строя этих батарей они не могут быть использованы. Поэтому нужна законодательная инициатива о стимулировании методов утилизации литий-ионных аккумуляторов, которые содержатся в гаджетах и гибридных автомобилях, в том числе о стимулировании научной среды для решения вопроса о переработке этих аккумуляторов.

4. В том же экологическом контексте должен быть решен вопрос утилизации автомобильных шин.

Депутат отметил, что есть вопросы, связанные и с парламентским контролем. Во-первых, должны быть созданы условия для здоровой конкуренции в порту Джурджулешты и возобновлено судоходство на Днестре. Во-вторых, нужно восстановить пилотную школу малой авиации при госпредприятии Moldaeroservice. В-третьих, необходимо оснастить железную дорогу локомотивами и вагонами.