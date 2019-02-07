Липский: Мы ограничим максимальную оплату за жилищно-коммунальные услуги (ВИДЕО)

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Обеспечение общественным транспортом, плохие дороги, отсутствие инфраструктуры во дворах и отвратительное состояние многоэтажек – вот главные проблемы, с которыми сталкиваются жители Ботаники, входящие в одномандатный округ №23. Кандидат в депутаты ПСРМ Олег Липский, баллотирующийся по этому округу, рассказал о том, что социалистам уже удалось сделать для разрешения этих проблем и что они сделают после победы на выборах.

Липский провел несколько сотен встреч с жителями округа №23 и с жителями всего сектора Ботаника, а потому не понаслышке знает о наиболее распространенных здесь проблемах. Одна из главных – обеспечение населения транспортом. В частности, транспорт практически отсутствует на улице Новобачойской, а проблемы с общественным транспортом зарегистрированы на улицах Валя Кручий, Градина Ботаникэ, Сармизеджетуса, Мунчештской и других, находящихся на окраине Ботаники. Липский рассказал о том, какие действия уже были предприняты социалистами для решения данной проблемы.

– Мы оформили депутатские запросы и обращения в Муниципальный совет. В течение трех лет выделяются деньги на новые автобусы, но воз и ныне там. Нами были предприняты конкретные меры, чтобы автобусы были приобретены в этом году. Город должен получить свои автобусы и обслуживать людей, – сказал социалист.

Вторая проблема – плохие дороги, причем не только на Ботанике, но и во всем муниципии Кишинев. Ужасающее состояние кишиневских дворов – еще один вопрос, который намерен решить кандидат.

– За моей спиной находится один из дворов, который являет собой часть Ворот города. Посмотрите, в каком он состоянии, какие дороги, в каком состоянии подъезды, вокруг полно крыс, условия антисанитарные. Эти дома требуют капитального ремонта, ими никто не занимался десятки лет. Во дворах нет нормальных детских и спортивных площадок. За 2017-2018 годы усилиями социалистов во дворах в нашем округе было поставлено 10 детских и 7 спортивных площадок. Для того, чтобы площадки появились во всех дворах, нужно непрерывно заниматься этим в течение 4-5 лет, – считает Липский.

Социалист также отметил, что ЖЭКи накопили огромные долги и не способны заниматься жилым фондом и капитальным ремонтом домов. Липский рассказал, что он как депутат намерен сделать для разрешения вышеуказанных проблем.

– Нам необходим закон, который создаст механизм влияния жильцов на принятие решений по градостроительству, когда общественные слушания станут базой для принятия решений и законом для чиновников для развития и строительства в городе каких-либо объектов. Мы обеспечим законодательно помощь малоимущим семьям в капитальном ремонте квартир. Мы хотим обеспечить законодательно кредиты с низким процентом для других граждан, которые хотели бы капитально отремонтировать жилье. Мы обеспечим персональную ответственность чиновников за каждый шаг, за каждый квадратный метр в этом городе. Мы ограничим максимальную оплату за жилищно-коммунальные услуги и будем стимулировать создание товариществ собственников жилья, – перечислил он.

Липский отметил, что вышесказанное можно будет осуществить лишь если ПСРМ возьмет большинство в парламенте и поможет президенту осуществить намеченные им цели.

– Все люди здравого смысла должны проголосовать за ПСРМ, чтобы президент получил опору в парламенте и правительство, с которым он будет работать ради блага наших людей и страны, – подытожил Липский.