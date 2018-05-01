Липская: Молодежь хочет жить в перспективной стране (ВИДЕО)

На первомайском митинге ПСРМ выступила также представитель “Молодой гвардии” Каролина Липская.

Активистка молодого крыла Партии социалистов обратила внимание на то, с какими проблемами сталкивается молодежь нашей страны.

– Мы, молодежь, активно участвуем в социальной и политической жизни Республики Молдова. Мы, молодежь, хотим жить в перспективной стране, но это правительство делает все наоборот. Они работают только над тем, чтобы получить новые кредиты, которые не ведут нашу страну к развитию, а еще больше погружают в долги. Это правительство не в состоянии что-либо сделать, оно только разрушает то, что уже создано. Их отношение к людям, которые ковали нашу страну, показывает отношение к каждому жителю нашей страны. Люди, которые строили школы и университеты, фабрики, подняли образование и науку на высокий уровень, теперь получают мизерные пенсии. Студенты с высокой успеваемостью получают маленькие стипендии, зарплаты учителей и врачей оставляют желать лучшего. Мы хотим другого пути, хотим жить в Республике Молдова с процветающим будущим. У Партии социалистов профессиональная команда, у которой есть четкий план развития. Мы хотим другого. Граждане должны жить достойно в своей стране, здесь, в Молдове. У Молдовы есть будущее! – сказала она.