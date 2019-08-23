“Липовое” трудоустройство: полиция прикрыла деятельность фирмы, занимавшейся вербовкой молдаван с целью их незаконной эксплуатации в Польше (ВИДЕО)

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Сотрудники Центра по борьбе с торговлей людьми совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам в июне-августе текущего года вели наблюдение за деятельностью компаний, которые вербовали граждан Молдовы для нелегальной работы в Польше.

В ходе уголовного расследования полиция установила, что организатор, действуя от имени компании, вместе с несколькими другими неустановленными лицами, обманным путём заманил на якобы хорошо оплачиваемую работу в Польше пять человек в возрасте от 25 до 40 лет. Чтобы скрыть свои преступные действия, подозреваемый заключал с жертвами соглашения о предоставлении консультаций. Прибыв в Польшу, граждане Молдовы были вынуждены работать на мясокомбинате, так и не получив обещанную зарплату.

В то же время полиция установила, что подозреваемый также выступал в качестве посредника между польским работодателем и рабочими. Он получал деньги от работодателя, но из 800 евро, обещанных гражданам в месяц в качестве зарплаты, жертвы получали 150 евро за три месяца работы.

В то же время было установлено, что у агентства есть несколько филиалов, расположенных в разных районах страны. Также стало известно, что у одного из агентств отозвали лицензию на деятельность, после чего фирму переименовали и получили новую лицензию, действительную до 2024 года.

Было дано разрешение на проведение 14 обысков в офисах подозреваемых лиц. Так, 16 августа обыски были проведены в 10 офисах агентства, а именно в районах Бричаны, Единец, Дондюшаны, Рышканы, Бельцы, Сороки, Унгены, Кагул, Комрат, а также в центральном офисе агентства в Кишинёве. В результате сотрудники полиции обнаружили компьютеры, жёсткие диски, ноутбуки, электронные носители информации (компакт-диски и флэшки), мобильные телефоны, SIM-карты, записные книжки, бухгалтерские документы, посреднические контракты с частными агентствами из Республики Молдова и из-за рубежа, и т. д.

В результате было возбуждено уголовное дело за торговлю людьми. Физическое лицо, виновное в совершении этого преступления, наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет с лишением права занимать определённые должности или осуществлять определённую деятельность на срок от 2 до 5 лет, а юридическое лицо – штрафом в размере от 250 000 до 350 000 леев с лишением права осуществлять определенную деятельность, либо с ликвидацией фирмы.

Полиция продолжает расследование с целью установления всех обстоятельств и лиц, причастных к данному делу, а также выявления других жертв, завербованных подозреваемыми.