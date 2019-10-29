Лилия Шоломей: Выходите голосовать, не будьте равнодушными! (ВИДЕО)

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Вопрос с парковочными местами в Кишиневе стоит особенно остро. Так, например, столичный сквер у Театра оперы и балета имени Марии Биешу больше похож на общественную автостоянку, нежели на место, где люди могут отдохнуть. Ситуацию в городе изменить можно, считает народная артистка Республики Молдова Лилия Шоломей, но для этого необходимо прийти на выборы и отдать свой голос за того, кто действительно хочет сделать город лучше, и знает, как это сделать. Об этом народная артистка заявила журналистам Accent TV.

– Я вас пригласила в моё самое любимое место, в свой второй дом – это Национальный театр оперы и балета имени Марии Биешу, который является культурной, визитной карточкой страны. Он находится в самом сердце Кишинева. Такое впечатление, что здесь то ли гараж общественный, то ли продажа машин. Я ни в одной стране мира не видела, чтобы перед большим театром, чтобы в Киеве перед Национальным театром, в Одессе, чтобы стояли и «продавались» машины. Это просто беспредел! – считает народная артистка Молдовы Лилия Шоломей.

Раньше сквер у Театра оперы и балета имени Марии Биешу радовал глаз не только жителей города, но и его многочисленных гостей. А сегодня, по мнению народной артистки, приходя в Театр оперы и балета имени Марии Биешу, люди должны как-то к нему пробираться. Оперная певица уверена: ситуацию можно изменить, но для этого необходимо выйти на выборы и отдать свой голос настоящему хозяйственнику, который вернет городу былое величие.

– Выходите голосовать! Не будьте равнодушны. Только равнодушие порождает зло. Люди, выходите! Не будьте ленивыми! Проявите свою позицию, в этом заключается любовь! Нам жить в этом городе! – призвала Лилия Шоломей.

Напомним, второй тур выборов генерального примара Кишинева пройдет в это воскресенье, 3 ноября.