Лилия Шоломей: Не будьте равнодушны к судьбе нашей столицы! (ВИДЕО)

0

Народная артистка Молдовы Лилия Шоломей поблагодарила всех тех, кто пришел на первый тур выборов и призвала граждан вновь прийти и проголосовать 3 ноября.

– Я к вам обращаюсь с убедительной просьбой выйти и не быть равнодушными к судьбе нашей столицы. Посмотрите, во что превратился наш город: он страдает уже многие годы. И, наконец-то, за 12 лет у нас появился шанс выбрать лучшего мэра, человека компетентного, который знает, что такое развитие города, – призывает народная артистка.

По её мнению, особенно остро стоят вопросы парковок, незаконного строительства, чистоты города. И справиться с этим под силу только человеку, у которого есть взвешенная программа.

– Выходите на выборы и отдайте своё слово, свой голос настоящему руководителю, человеку, который хочет лучшего для города, чтобы мы им гордились. Поверьте: Ион Чебан сделает для этого всё! – отметила Лилия Шоломей.