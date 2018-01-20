Ликвидируемый BEM распродает машины: цены стартуют от 1600 евро

Находящийся в процессе ликвидации Banca de Economii продолжает распродавать свое имущество.

На сей раз на аукцион, который состоится 24 января, выставлены 15 автомобилей различных марок и годов выпуска. Стартовая цена на самый дешевый автомобиль, Mercedes Benz DC 311 Sprinter 1999 года выпуска, составляет 1650 евро. За 1800 евро можно приобрести DACIA LOGAN MCV 2008 года выпуска.

Самая дорогая машина – Chevrolet Captiva 2013 года выпуска. Ее выставили на аукцион по стартовой цене в 15 с половиной тысяч евро.

Ознакомиться со всеми лотами, их ценами, а также условиями участия в аукционе можно здесь.