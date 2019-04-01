Ликвидирована крупная банда наркоторговцев, которая действовала в муниципии Кишинёв и пригородах (ФОТО, ВИДЕО)

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Сотрудники Национального инспектората расследований и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам обезвредила ОПГ, которая занималась выращиванием, хранением и распространением наркотиков в муниципии Кишинёв и его пригородах.

Как сообщает пресс-служба Полиции РМ, в ходе расследования были установлены члены преступной группировки, каждый из которых выполнял свою чётко обозначенную роль. Кроме этого, правоохранителям удалось идентифицировать и потенциальных потребителей, которые приобретали наркотические средства у членов банды.

В ходе ряда обысков, которые проводились в домах подозреваемых, были обнаружены наркотические средства (марихуана) в особо крупных размерах. На данный момент полиции удалось задержать двух подозреваемых в возрасте 32 и 40 лет. По запросу прокуроров они были помещены под стражу на 30-дневный срок.

Стоит отметить, что среди предполагаемых потребителей наркотиков был установлен адвокат, который признал свою вину и добровольно передал правоохранителям наркотики.

Если вина членов группировки будет доказана, то им грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.