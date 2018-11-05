Ликуйте, модники: Zara, Bershka, Massimo Dutti и другие бренды готовы выйти на молдавский рынок

Ликуйте, модники: Zara, Bershka, Massimo Dutti и другие бренды готовы выйти на молдавский рынок

Испанский гигант Inditex, который специализируется на производстве текстильной продукции различных торговых марок, таких как Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, Oysho, Uterque, Lefties и Stradivarius, возможно, будет производиться в Республике Молдова.

Об этом сообщила посол Молдовы в Испании Виолетта Агрич, ссылаясь на разговор с директором по вопросам расширения компании, Альберто Гарсиа Варгаса. При обсуждении представитель Inditex сообщил, что на данный момент испанская компания рассматривает возможности для расширения торговли в нашей стране.

Надо заметить, что гигант Inditex в течение многих лет присутствует на рынках Румынии и Украины. Теперь же руководство компании всерьёз рассматривает возможность производства текстильных изделий в РМ.

В настоящее время компания насчитывает более 5 000 фабрик примерно в 10 географических районах, которые обладают крупными производственными центрами с тысячами или сотнями тысяч сотрудников; среди них – Марокко, Турция, Бангладеш, Китай, страны Юго-Восточной Азии, пишет moldova.org.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md