Ликуйте, модники: Zara, Bershka, Massimo Dutti и другие бренды готовы выйти на молдавский рынок

Испанский гигант Inditex, который специализируется на производстве текстильной продукции различных торговых марок, таких как Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, Oysho, Uterque, Lefties и Stradivarius, возможно, будет производиться в Республике Молдова.

Об этом сообщила посол Молдовы в Испании Виолетта Агрич, ссылаясь на разговор с директором по вопросам расширения компании, Альберто Гарсиа Варгаса. При обсуждении представитель Inditex сообщил, что на данный момент испанская компания рассматривает возможности для расширения торговли в нашей стране.

Надо заметить, что гигант Inditex в течение многих лет присутствует на рынках Румынии и Украины. Теперь же руководство компании всерьёз рассматривает возможность производства текстильных изделий в РМ.

В настоящее время компания насчитывает более 5 000 фабрик примерно в 10 географических районах, которые обладают крупными производственными центрами с тысячами или сотнями тысяч сотрудников; среди них – Марокко, Турция, Бангладеш, Китай, страны Юго-Восточной Азии, пишет moldova.org.