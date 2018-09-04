Лихорадка западного Нила приближается к Молдове

По состоянию на 30 августа в Румынии был зарегистрирован 61 случай заболевания инфекцией лихорадкой западного Нила.

Вирус уже стал причиной 13 летальных случаев в соседней стране с начала теплого сезона. Румыния занимает второе место в Европе по случаям заражения данным вирусом после Италии.

Эпидемиолог Национального агентства общественного здравоохранения Аркадие Гуцу отметил, что не исключаются случаи заболевания и в Молдове. Носителями вируса лихорадки западного Нила являются перелетные птицы. Они вступают в контакт с комарами, и последние, после заражения, могут легко передать вирус людям, пишет ipn.md.

В нынешнем году в связи с чередованием жарких и дождливых дней сложилась благоприятная для размножения москитов обстановка. Ситуация сложная в дельте Дуная, где наблюдается большое скопление перелетных птиц, а это способствует размножению комаров.

По словам Гуцу, у этой болезни характерны симптомы гриппа: головные боли, лихорадка 39-40 градусов, мышечные боли, боль в глазном яблоке и т. д. Большинство случаев можно вылечить, но существует риск осложнений, особенно у пожилых людей и у детей: может развиваться энцефалит, менингит, существует опасность летального исхода.

Профилактические меры включают в себя наблюдение за здоровьем птиц, информирование ветеринарных специалистов о больных и погибших птицах, систематическая смена воды для домашней птицы, удаление временного скопления воды и хозяйственного навоза.

Также необходимо установить противомоскитные сетки на окнах, использовать длинную одежду в вечернее время, соблюдать правила защиты от укусов комаров лицами, путешествующими по местам, подверженным риску заражения.