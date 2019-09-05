Лихорадка Западного Нила добралась до Молдовы: зарегистрирован первый случай заболевания

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Первый случай заражения вирусом лихорадки Западного Нила был зарегистрирован в Молдове. Речь идёт о пожилой женщине из Кагула, которая заболела в середине августа.

Заболевание передалось через укус комара, что было подтверждено лабораторными анализами, передаёт unica.md со ссылкой на ziuadeazi.md. До настоящего времени в Молдове не было случаев заражения вирусом лихорадки Западного Нила.

Симптомами инфекции являются высокая температура и сильная головная боль, а в тяжёлых случаях проявляются неврологические симптомы – рвота, кожная сыпь, повышенная чувствительность к свету, судороги, озноб, хроническая усталость и мышечная слабость.