Лихорадка Западного Нила добралась до Молдовы: зарегистрирован первый случай заболевания

Лихорадка Западного Нила добралась до Молдовы: зарегистрирован первый случай заболевания

Первый случай заражения вирусом лихорадки Западного Нила был зарегистрирован в Молдове. Речь идёт о пожилой женщине из Кагула, которая заболела в середине августа.

Заболевание передалось через укус комара, что было подтверждено лабораторными анализами, передаёт unica.md со ссылкой на ziuadeazi.md. До настоящего времени в Молдове не было случаев заражения вирусом лихорадки Западного Нила.

Симптомами инфекции являются высокая температура и сильная головная боль, а в тяжёлых случаях проявляются неврологические симптомы – рвота, кожная сыпь, повышенная чувствительность к свету, судороги, озноб, хроническая усталость и мышечная слабость.

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