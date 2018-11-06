Лихие 90-е: жителя Кагула похитили, отвезли в лес и избили

Разборки в духе 90-х — так можно назвать вчерашний день в Кагуле. Одного из местных жителей похитили прямо у дороги, отвезли в лес и избили, а ещё один водитель разбил фару и угрожал пистолетом другому водителю.



Первый случай произошёл в селе Бурлачены Кагульского района. Мужчина позвонил в полицию и сказал, что его 21-летнего сына насильно посадили в микроавтобус Mercedes, отвезли в лес на краю села и избили.

По словам главы Кагульского Инспектората полиции Юрие Бричаг, правоохранительные органы установили личность нападавших. Ими оказались двое мужчин в возрасте 39 и 40 лет. Один из них был задержан на 72 часа, а второй находится в розыске.

– По предварительным данным, эти двое находились в состоянии алкогольного опьянения. Они хотели преподать урок молодому человеку, которого подозревали в краже, – пояснил инспектор.

Вторые “разборки” случились в селе Рошу Кагульского района после того, как два водителя не смогли поделить между собой дорогу. Водитель легкового авто “догнал” второго автовладельца, повредил ему фару и начал угрожать пистолетом, после чего скрылся с места инцидента. Нарушитель вскоре был задержан на 72 часа, пишет deschide.md.

Оба случая были зарегистрированы в Инспекторате полиции Кагула. Подробности инцидентов выясняются.